غوتيريش: وضع غزة يزداد «يأساً».. ومجلس الأمن يجتمع اليوم

(ا ف ب) جانب من القصف الإسرائيلي العنيف على شمال قطاع غزة وقف إطلاق نار لوضع حد ل«كابوس» إراقة الدماء، فيما ذكر دبلوماسيون في نيويورك أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع اليوم الاثنين بطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد توسيع إسرائيل عملياتها البرية في غزة، وبينما رفضت واشنطن الاعتراف بوجود خلافات مع إسرائيل حول عمليتها العسكرية في غزة، فقد دعت تل أبيب إلى «التمييز» بين عناصر حماس والمدنيين في غزة، مشيراً إلى أن أمريكا تطرح أسئلة صعبة على إسرائيل بشأن هجومها في غزة، واعتبر...
وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو: «الوضع في غزة يزداد يأساً ساعة بعد ساعة» مبدياً أسفه ل«تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها». وأكد أن «عدد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا غير مقبول إطلاقاً». وقال غوتيريش «العالم يشهد كارثة إنسانية تقع تحت أنظارنا».
من جانب آخر، قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جايك سوليفان لشبكة سي إن إن:«ما نعتقده هو أنه في كل ساعة وكل يوم من هذه العملية العسكرية، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ كل التدابير الممكنة المتوفرة لديها للتمييز بين عناصر حماس والمدنيين». وأضاف «هذه هي النصيحة التي نقدمها لهم. وهذا ما نبلغه، ونواصل إبلاغه على أعلى المستويات»، موضحاً أن الرئيس جو بايدن سيتحدث مرة أخرى مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. headtopics.com
ومن جهته، دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وجدد دعوته إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في غزة. وقال في القداس الأسبوعي في ساحة القديس بطرس «لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن إمكانية وقف الأسلحة». وأضاف «وقف إطلاق النار... نقول: وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار». أيها الإخوة والأخوات، توقفوا الحرب دائماً هزيمة، دائماً.
في غضون ذلك، حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في منشور على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) من أن«جرائم إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء، الأمر الذي قد يدفع الجميع إلى التحرك». وأضاف«واشنطن طلبت منّا عدم القيام بأي شيء، لكنها تواصل تقديم دعم واسع لإسرائيل». headtopics.com