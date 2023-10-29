غوتيريش: الوضع في غزة يزداد يأساً ساعة بعد ساعة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة داعياً مجدداً إلى وقف إطلاق نار لوضع حد لـ«كابوس» إراقة الدماء.

وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو «الوضع في غزة يزداد يأساً ساعة بعد ساعة»، مبدياً أسفه لـ«تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها».

ومن ناحيتها حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من انتشار الفوضى في قطاع غزة بعد نهب مستودعات ومراكز لتوزيع المساعدات الغذائية تابعة لها.وقال مدير الأونروا في غزة توماس وايت «إنه مؤشر مقلق بأن النظام العام بدأ ينهار بعد ثلاثة أسابيع من الحرب وحصار مطبق على غزة». headtopics.com

وذكرت الوكالة أن أحد مستودعاتها المستهدفة في دير البلح كان يستخدم لتخزين الإمدادات الآتية في قوافل مساعدات إنسانية جاءت من مصر منذ بدء الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وجاء في بيان صادر عن الأونروا أن «آلاف الأشخاص اقتحموا عدة مستودعات ومراكز توزيع للأونروا في وسط قطاع غزة وجنوبه وأخذوا طحيناً وغيره من المواد الأساسية للاستمرار مثل مواد نظافة شخصية».

وذكرت الأونروا أن أكثر من ثمانين شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الأسبوع الماضي، غير أن وكالات الإغاثة اعتبرت ذلك غير كاف محذرة من سقوط المزيد من القتلى.وأضاف «حاجات السكان هائلة، لمجرد البقاء على قيد الحياة، فيما المساعدة التي نتلقاها ضئيلة وغير متواصلة». headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

غوتيريش مندداً بالتصعيد الإسرائيلي: كارثة إنسانية تقع أمام أنظارنا في غزةندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، ب«التصعيد غير المسبوق» في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

خلال 21 يوماً.. هكذا دعمت أمريكا إسرائيل في الحرب على غزةتعدّ إسرائيل من أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، لذلك كان من الطبيعي أن يزداد حجم الدعم الأمريكي للحليف الأول والأقرب منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة... اقرأ أكثر ⮕

فيديو| خلال 21 يوماً.. هكذا دعمت أمريكا إسرائيل في الحرب على غزةتعدّ إسرائيل من أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، لذلك كان من الطبيعي أن يزداد حجم الدعم الأمريكي للحليف الأول والأقرب منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة... اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: غزة ستتكبد «وابلاً غير مسبوق من المآسي»حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من أنه «بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية». اقرأ أكثر ⮕

«الصحة العالمية»: أكثر من 1000 جثة موجود تحت الأنقاض في غزةقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف إليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: نواصل تنفيذ عمليات على الأرض في شمال غزةأعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده يواصلون عملياتهم البرية في غزة، مساء السبت، بعد قيامهم بعدة توغلات في القطاع الجمعة. اقرأ أكثر ⮕