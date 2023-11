غزة.. من لم يمت بالقصف مات بوقف العلاج

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، وهو المستشفى الوحيد الذي يعالج مرضى السرطان، توقف عن العمل، جراء القصف ونفاد الوقود فيه بشكل كامل. وأضافت إنه بذلك يرتفع مجمل عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل في القطاع إلى 16 من أصل 35.وأضافت «يبلغ عدد مرضى السرطان في غزة نحو 2000 مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية».

وقال صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في مؤتمر صحافي إن المستشفى، الذي يعالج مرضى السرطان بشكل رئيس، توقف عن العمل بعد نفاد الوقود.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إنه لم تبقَ سوى ساعات على توقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي بالقطاع.

وناشد كل من لديه أي كمية من الوقود تزويد المجمع والمستشفى الإندونيسي بها، بحسب وكالة «معا» الإخبارية، كما ناشد «أصحاب محطات الوقود وأبناء شعبنا كافة من لديه أي كمية من الوقود أو يعرف مكاناً به وقود تزويد مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي».

