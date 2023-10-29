غزة.. قصف من الجو واشتباكات على الأرض

يشهد قطاع غزة تكثيفاً للقصف الإسرائيلي من الجو والبحر والبر، في حين تشهد أطرافه الشمالية الغربية اشتباكات عنيفة على الأرض.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده بالقرب من معبر إيرز رصدوا عدداً من العناصر كانوا يخرجون من فتحة نفق. وتابع إن الجنود تصدوا لهم وقتلوهم وأصابوهم. وقال المتحدث باسمه دانيال هغاري: «قمنا خلال الليل (السبت الأحد) بزيادة دخول قوات (الجيش الإسرائيلي) إلى غزة وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك».

وقال الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش في إفادة: «نوسع النشاط البري تدريجياً ونطاق قواتنا في قطاع غزة... سنبذل كل ما في وسعنا من الجو والبحر والبر لضمان سلامة قواتنا وتحقيق أهداف الحرب».وأعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ «حماس»، تنفيذ عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية غرب معبر «إيرز» والإجهاز على عدد من الجنود الإسرائيليين. headtopics.com

وأضافت أن «مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة»، مشيرة إلى أنه «بعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب «إيرز»، وقع اشتباك مسلح عنيف مجدداً قرب السياج الفاصل».

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