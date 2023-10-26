غزة تواجه «الهجوم المتعاظم» وإسرائيل تجهز لحرب «تستغرق أعواماً»

نقل أحد الناجين بعد القصف على خان يونس، كما دمّر أحياء بكاملها، وقتل أكثر من 7 آلاف فلسطيني، ونفّذ الجيش الإسرائيلي الليلة قبل الماضية عملية توغل استخدم فيها الدبابات في اتجاه «أهداف محددة» قبل أن ينسحب.

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المركز على مناطق عدة في قطاع غزة البالغة مساحته 362 كلم مربع والخاضع ل«حصار مطبق»، منذ بدء الحرب، يحرم سكانه ال2,4 مليون نسمة من المياه والطعام والكهرباء. وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة حصيلة جديدة للضحايا مؤكدة 7028 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 2913 طفلاً و1709 سيدات و397 مسناً، وأُصيب 18484 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقوداً تحت الأنقاض، وفي اليوم السابق، أمس الأول، كانت الحصيلة الإجمالية للقتلى 6546، أي بزيادة نحو 482 قتيلاً حتى مساء أمس الخميس.

ورداً على تشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين إسرائيليين في حصيلة الضحايا، أصدرت وزارة الصحة في غزة، أمس الخميس، وثيقة من 212 صفحة تضم أسماء وأرقام بطاقات هويات 7028 فلسطينياً قتلوا في القصف الإسرائيلي. ويأتي إصدار الوثيقة التي تضم أسماء وأرقام بطاقات الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا خلال القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بعد أن قال بايدن، أمس الأول، إنه «لا يثق في صحة عدد القتلى الذي يعلنه الفلسطينيون» في قطاع غزة. headtopics.com

وذكر بايدن: «ليست لدي أي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة حول عدد القتلى»، في إشارة إلى وزارة الصحة التي تعمل في قطاع غزة. ولم يوضح الرئيس الأمريكي سبب تشككه في الأرقام التي يعلنها الفلسطينيون. كما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح أمس، إنه «يشك في أرقام الضحايا التي تصدرها وزارة الصحة في غزة التابعة لحماس».

وفي الأثناء، أعلنت «كتائب القسام»، الذراع المسلحة لحركة «حماس»، ارتفاع عدد قتلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إلى نحو 50، إثر القصف المتواصل على قطاع غزة منذ السابغ من أكتوبر الجاري. وقال بيان مقتضب للحركة، «كتائب القسام تقدر أن عدد الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر، بلغ ما يقرب من 50 قتيلاً». headtopics.com

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