غزة معزولة وتتعرض لأعنف هجوم إسرائيلي

انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت والكهرباء في القطاع المحاصر الذي يتعرض حالياً لقصف مكثف من الطيران الإسرائيلي على الرغم من تزايد الدعوات الدولية المطالبة بهدنة إنسانية في المدينة.

انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت والكهرباء في القطاع المحاصر الذي يتعرض حالياً لقصف مكثف من الطيران الإسرائيلي على الرغم من تزايد الدعوات الدولية المطالبة بهدنة إنسانية في المدينة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

غارات مكثفة على شمال غزة.. وإسرائيل تقطع الاتصالاتكثفت إسرائيل غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبطة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي للقطاع في أي ل اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو: إسرائيل تستعد لهجوم بري على غزةقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان بثه التلفزيون، الأربعاء، إن إسرائيل تستعد لشن هجوم بري على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

مسؤول إسرائيلي يشكك في تقديرات الكلفة الحقيقية للحرب في غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

مسؤول إسرائيلي: كلفة الحرب في غزة ستفوق التقديراتقال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية الخميس، إن إسرائيل ستضطر على الأرجح لإنفاق مبلغ أكبر لتمويل الحرب على حركة حماس عما قدره بنك إسرائيل هذا .. اقرأ أكثر ⮕

250 ألف إسرائيلي يغادرون منازلهم في خضم حرب غزة والاشتباكات على حدود لبنانتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

250 ألف إسرائيلي يغادرون منازلهم في خضم حرب غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕