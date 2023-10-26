غزة ونمط التعامل الدولي

الموقف الدولي المخجل تجاه ما يحصل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال هذه الأيام، يدعو إلى الاستغراب والاستفهام بل إلى أهمية إعادة التفكير حول نمط التعامل الدولي في القضايا التي تتداخل فيها: القضايا الإنسانية مع المغامرات السياسية التي تقوم بها بعض الحكومات والحركات السياسية.

الدول الكبرى في النظام الدولي هي المسؤولة عما يحدث من تجاوز الحكومة الإسرائيلية، فطريقة مواقفهم أقرب إلى أنها تدعم الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد مدنيي قطاع غزة والتي شارفت على الدخول في أسبوعها الرابع.

هناك محاولات يمكن وصفها بالمشرفة على مستوى شعوب العالم، ومعها مساعٍ سياسية ودبلوماسية قامت بها بعض حكومات العالم وعلى رأسها الدول العربية التي حضرت قمة السلام التي استضافتها مصر يوم السبت الماضي. إن وجود القانون الدولي كمنظم للعلاقات بين الفاعلين في النظام الدولي أمر مهم، كما لا يمكن التقليل من أهمية وجوده وإلا سيعاني الجميع من الفوضى الأمنية، وحتى لا نكون «مثاليين». headtopics.com

ما يحدث مع الشعب الفلسطيني عموماً ومع مدنيي قطاع غزة تحديداً هو نتيجة لقصور تطبيق القانون الدولي بمعاهداته واتفاقياته وأعرافه في جانب واضح ومحدد وهو من شقين. الشق الأول: حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية. أما الشق الثاني هو: إلزام الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في تنفيذ الشق الأول وإلا كان الأمر البقاء للأقوى.

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