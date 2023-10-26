غرف دبي تستعرض الجوانب القانونية للتأمين ومنازعات التجارة الإلكترونية

نظمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل حول مجالين رئيسيين يؤثران في مجتمع الأعمال المحلي، حيث تناولت هذه الورش الجوانب القانونية والعملية لقطاع التأمين، ومنازعات التجارة الإلكترونية، بمشاركة أكثر من 80 مشاركاً في الورشتين.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تهدف ورش العمل إلى تزويد الشركات المحلية برؤى واضحة من الخبراء والمختصين حول القضايا المهمة التي تؤثر على أعمالهم. ونحرص بشكل دوري على تنظيم مثل هذه الورش لتمكين الشركات المحلية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الموارد القانونية المتخصصة التي تحتاجها. وسنبقى ملتزمين بدعم مجتمع الأعمال الديناميكي في دبي بجميع السبل الممكنة لتوفير بيئة أعمال داعمة عالمية المستوى تعزز الابتكار وتحفّز نمو الأعمال.

ونظمت الغرف ورشة حضورية تحت عنوان «آفاق التأمين: الجوانب القانونية والعملية» بالتعاون مع «BSA أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة». كما نظمت الغرف ورشة عمل افتراضية حول «التجارة الإلكترونية والمنازعات الرقمية» بالشراكة مع «OGH Legal». headtopics.com

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