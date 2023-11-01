غرف دبي توقع اتفاقية تعاون مع غرفة هامبورغ لتأسيس «ممر الابتكار»

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الاتفاقية الموقعة مع غرفة تجارة هامبورغ تعتبر فريدة من نوعها، حيث تربط مجتمعي الأعمال في المدينتين بشراكة في مجالات الابتكار والأبحاث والتوسع الخارجي، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تنافسية شركات المدينتين، وقدرة شركات دبي على الاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات والخبرات العالمية.
وبدوره قال الدكتور مالتي هيني، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة هامبورغ: «تتميز كل من هامبورغ ودبي بأن منظومتي الابتكار في المدينتين تكملان بعضهما البعض بشكل مثالي. تتمتع هامبورغ بقطاع صناعي كبير يشمل الصناعات الأساسية مثل النحاس والألمنيوم والصلب، والتي تعتبر مهمة في مجال تحول الطاقة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الطيران.
وباعتبارها واحدةً من الأسواق الرائدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، تعاني السوق الألمانية من تحديات تشريعية وتنظيمية قد تعيق إجراء الأبحاث التطبيقية والتطوير السريع للتقنيات. وبموجب اتفاقية التعاون، يمكن لدبي أن تساعد الشركات الألمانية في التغلب على هذه التحديات عبر توفير منظومة داعمة ومنصة اختبار مناسبة للتقنيات والابتكارات الألمانية.
وتعتبر دبي وجهة رائدة لحلول الأعمال المبتكرة، حيث تتيح للشركات العالمية بيئة خصبة لتجربة حلولهم، وتسهيل التواصل والحوار مع المستثمرين وصناديق الأسهم الخاصة. وتمثل الإمارة شريكاً مثالياً لتسريع الابتكار وعلاقات الشراكة الدولية لشركات هامبورغ بما ينسجم مع أهداف استراتيجية «هامبورغ 2040».
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