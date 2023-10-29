غرفة العمليات الافتراضية بشرطة دبي تؤهل العاملين في مركز القيادة

اطلع اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بشرطة دبي، على مشروع «غرفة العمليات الافتراضية» الذي يُعد من تطبيقات الواقع الافتراضي في تدريب وتأهيل العاملين في إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، والذي يأتي في إطار الجهود المتواصلة لبناء الكفاءات والكوادر وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، بتوفير خدمات تدريبية بمواصفات عالمية لتعزيز العمل الأمني، وبناء نُظم تعلم ذكية تواكب التطورات والتغيرات المستقبلية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد تركي بن فارس، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات، والعميد خالد سعيد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي، والعقيد المهندس عبد الله الملا، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون الاتصالات والتقنيات، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء أحمد بن ثاني أن مشروع «غرفة العمليات الافتراضية»، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استشراف المستقبل والاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة والحد منها، وتحقيق سرعة الاستجابة مع البلاغات، بما يسهم في تحقيق استراتيجيتها في جعل دبي مدينة آمنة وسعيدة. headtopics.com

وأوضح أن شرطة دبي حرصت دائماً على تسخير التكنولوجيا والتطورات التقنية الحديثة في مختلف المجالات ومن ضمنها رفع كفاءة الموظفين وتطوير كوادرها، وهو ما انعكس على التطور الملموس في الأداء على مدى سنوات طوال من العمل المتواصل والدؤوب، وجعل من شرطة دبي نموذجاً يحتذى في العمل الشرطي الاحترافي.

من جانبه، أكد اللواء عبد الله علي الغيثي، حرص قطاع شؤون العمليات خاصة الإدارة العامة للعمليات على استخدام أحدث التقنيات الذكية وبرامج الذكاء الاصطناعي، لمواكبة التطور والتسلح بأدوات المستقبل وفتح آفاق جديدة في العمل الأمني، بما يساهم في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع. headtopics.com

واستمع اللواء أحمد بن ثاني والحضور إلى شرح تفصيلي من الرائد علي الرمسي، مدير إدارة الدعم التقني، حول المشروع وهو عبارة عن نظارة واقع افتراضي تقوم بعرض جميع شاشات مركز القيادة والسيطرة، مثل أنظمة إدارة الحوادث، والخرائط الجغرافية لمدينة دبي، والكاميرات المُتصلة بغرفة العمليات، حيث يمكن استخدامها للتدريب خاصة للموظفين الجدد للتعرف إلى كيفية التعامل مع الأنظمة المُختلفة ويمكن استخدامها من أي مكان داخل مقر العمل أو خارجه.

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