غرفة أبوظبي و«التمكين الحكومي» تتعاونان لتطوير الكفاءات الوطنية

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين على صعيد دعم كافة البرامج والمبادرات والمشاريع الرامية إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي.

وستتعاون الجهتان، بموجب المذكرة، على التنسيق المشترك؛ لدعم كافة البرامج والمشاريع ذات الصلة، وتنظيم اللقاءات وورش العمل التوعوية والنشرات التثقيفية الدورية، التي تعزز من زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص، فضلاً عن دعم عمليات التوظيف من خلال مركز «مواهب» التابع للدائرة، وتبادل الخبرات والمعارف التي تخدم سوق العمل في إمارة أبوظبي، وإنشاء لجان عمل مشتركة؛ لمواجهة التحديات في مجتمع الأعمال.

بدورها، ستعمل غرفة أبوظبي على تنظيم سلسلة من ورش العمل المشتركة؛ لتعريف العاملين في القطاع الخاص حول الخدمات والسياسات والفعاليات والمبادرات التي تقدمها دائرة التمكين الحكومي، إلى جانب تحفيز الأعضاء على المشاركة الفاعلة في مبادرات التوطين، وتعزيز التعاون؛ لإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم لمواكبة متطلبات العمل في القطاع الخاص. headtopics.com

وقال القبيسي: «تعكس هذه الخطوة التزامنا المستمر بالتعاون مع مختلف الجهات؛ للإسهام في توفير فرص العمل للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وتعزيز التوعية بأهمية العمل في هذا القطاع الحيوي، وتشجيع الشركات على تحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، بما من شأنه الارتقاء بمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بشكلٍ عام».

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