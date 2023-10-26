غرفة أم القيوين و بنك المارية يتعاونان لتقديم تسهيلات مصرفية رقمية لرواد الأعمال

وقع المذكرة سعادة عمار راشد العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين ، و محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي. وتتيح منصة الأعمال المتطورة من بنك المارية المحلي لأصحاب الشركات وفق بنود المذكرة فتح حسابات مصرفية للأعمال في أقل من 20 دقيقة، بدون حد أدنى للرصيد، وبدون رسوم شهرية ، مما يسهل عليهم الوصول إلى حلول مصرفية رقمية مخصصة وآمنة ومتقدمة من شأنها أن تطوّر أعمالهم إلى أعلى المستويات.

و أوضح العليلي أن المذكرة ستشمل مجموعة من المميزات مثل مراقبة الحساب في الوقت الفعلي، والتنبيهات ، والتحويلات المالية الفورية، وتعليمات الأوامر الدائمة، وأدوات الدفع الآلي والفواتير، مما يمكّن الشركات من تبسيط عملياتها المالية وتحسين تدفقها النقدي ، إلى جانب تقديم بنك المارية المحلي لأصحاب الأعمال خدمة الاتصال الرقمي المباشر المتقدمة، حيث يمكنهم التواصل مع وكلاء خدمة عملاء بنك المارية المحلي عبر مكالمات الفيديو المباشرة والآمنة للحصول على المساعدة، أو لإكمال عملية تسجيل حساباتهم، مما يلغي...

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