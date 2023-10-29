غرفة الشارقة تدعم ريادة الأعمال الوطنية بتنمية أصحاب المشاريع الصغيرة

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال الوطنية باعتبارها محركاً لاقتصاد المستقبل في الدولة، من خلال العمل على إطلاق المبادرات والبرامج الابتكارية التي تعزز من قطاع ريادة الأعمال وتوفير منصات تسويقية لتشجيع الشباب من أصحاب الأفكار والمشاريع على تنمية أعمالهم وتزويدهم بالتدريب والدعم بما يعزز مساهمتهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد وزيادة مرونته واستدامته.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع عدد من رواد منصتي «صاغة الإمارات» و«الإماراتيين للعود والعطور» التي أطلقتهما الغرفة خلال معرضي الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والإمارات للعطور والعود بهدف دعم رواد الأعمال والمواهب الإماراتية الشابة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال العطور وتصميم وصناعة الذهب والمجوهرات.

وشهد اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة بحضور منى السويدي مدير المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومسؤولة المنصتين، عرضاً لنتائج مشاركة رواد الأعمال في المعرضين وأهميتها في تطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية، والترويج لمنتجاتهم وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم إلى جانب الاطلاع على تجارب العارضين الكبار والتواصل معهم من أجل تبادل الخبرات والتجارب. headtopics.com

إلى ذلك أعرب المشاركون في المنصتين عن شكرهم لغرفة الشارقة على دعمها المتواصل وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض، وما قدمته الغرفة من دورات وورش عمل خلال الحدثين، والتي ساهمت في تعزيز خبراتهم المهنية، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها لتعزيز مشاركتهم في المعارض والدورات الخارجية.

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