غرامة تصل إلى 50 ألف درهم .. شرطة دبي تضبط شاباً قاد دراجته بسرعة 280 كم

ضبطت شرطة دبي شاباً قاد دراجته بسرعة 280 كم/ ساعة ووفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات تم تطبيق غرامة “فك حجز الدراجة”، والتي تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم.

ضبطت شرطة دبي شاباً قاد دراجته بسرعة 280 كم/ ساعة ووفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات تم تطبيق غرامة “فك حجز الدراجة”، والتي تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم.

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