غدًا.. الدراسة عن بعد في مدارس دبي والمناطق الشمالية

وأرسلت جميع مدارس دبي والمناطق الشمالية رسائل إلى أولياء الأمور، تفيد بأنه تقرر تحويل الدراسة إلى نظام عن بعد لظروف وتقلبات الحالة الجوية، وحفاظاً على سلامة الطلبة.

وأرسلت جميع مدارس دبي والمناطق الشمالية رسائل إلى أولياء الأمور، تفيد بأنه تقرر تحويل الدراسة إلى نظام عن بعد لظروف وتقلبات الحالة الجوية، وحفاظاً على سلامة الطلبة.

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