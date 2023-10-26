غدًا.. الدراسة عن بعد في مدارس أم القيوين

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غدًا.. الدراسة عن بعد في مدارس دبي والمناطق الشماليةأعلنت إدارات المدارس الحكومية والخاصة في دبي والمناطق الشمالية، عن تحويل الدراسة عن بعد، الجمعة اقرأ أكثر ⮕

نظراً للأحوال الجوية .. الدراسة عن بعد في مدارس أم القيوين غداأم القيوين في 26 أكتوبر / وام / قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين بالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن تكون الدراسة يوم غد الجمعة 'عن بعد' في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الإمارة. اقرأ أكثر ⮕

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غرفة أم القيوين و بنك المارية يتعاونان لتقديم تسهيلات مصرفية رقمية لرواد الأعمالأم القيوين في 26 أكتوبر / وام / وقعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين مذكرة تفاهم مع بنك المارية المحلي، - البنك الرقمي الرائد في دولة الإمارات-، لتقديم تسهيلات مصرفية رقمية متكاملة للشركات و رواد الأعمال المدعومين من قبل الغرفة . اقرأ أكثر ⮕

ألمانيا: من يعادون السامية لن يحصلوا على جنسيتناقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الأربعاء، إن قانوناً قيد الدراسة في البرلمان الألماني... اقرأ أكثر ⮕

مركز أم القيوين الإبداعي ينظم ملتقى 'مبدعون من الإمارات'أم القيوين في 25 أكتوبر / وام / حضر الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين ملتقى الفنون البصرية الذي نظمه مركز أم القيوين الإبداعي بعنوان 'مبدعون من الإمارات'، لعرض الابداعات والمهارات الفنية للشباب. اقرأ أكثر ⮕