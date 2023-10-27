غداً.. موسم سباقات الخيول على مضمار العين للفروسية والرماية والجولف

ويشهد المضمار إقامة 7 أشواط للخيول العربية الأصيلة، منها 4 للخيول المبتدئة، والشوط الرئيسي "العين سبرينت"، والجولة الأولى من سباقات كأس "الوثبة ستاليونز" للمواطنين ذوي الملكية الخاصة للخيول العربية الأصيلة.وتقام سباقات كأس "الوثبة ستاليونز" بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع أبناء الإمارات على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة.

ويقام الشوط السابع "الرئيسي" في الأمسية لمسافة 1000 متر، بمشاركة 12 خيلاً، وينافس على اللقب "مجتاح البحر"، و"ماهر"، و "آر بي موني ميكر". ويتصدر "اف صمود "، و"الغربي "، و"جاب العفريت" ترشيحات الشوط السادس لمسافة 1000 متر، بمشاركة 11 خيلاً، وتشارك في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر 14 خيلا، أبرزها "تاج العز"، و"انبريدليد"، و"تباشير".

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