غداً العمل والدراسة 'عن بعد' في الحكومة الاتحادية والمدارس الحكومية

بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

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غداً.. العمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية في الإماراتبناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل... اقرأ أكثر ⮕

غدًا.. الدراسة عن بعد في مدارس دبي والمناطق الشماليةأعلنت إدارات المدارس الحكومية والخاصة في دبي والمناطق الشمالية، عن تحويل الدراسة عن بعد، الجمعة اقرأ أكثر ⮕

بناءً على توجيهات مجلس الوزراء غداً.. العمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحاديةبناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها... اقرأ أكثر ⮕

(الدراسة عن بُعد) غداً في المدارس الحكومية بدبي والمناطق الشماليةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

'الاتحادية للموارد البشرية' تفوز بجائزة أفضل مبادرة توظف التكنولوجيا في التعليم والتدريبدبي في 26 أكتوبر / وام / تُوجت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بجائزة إقليمية لأفضل مبادرة توظف التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعليم وتدريب وتطوير الموارد البشرية الحكومية، عن مبادرة 'جاهز' لمستقبل المواهب الحكومية، ومنصتها الرقمية، وذلك ضمن حفل جوائز بيئة العمل المستقبلية “Future Workplace Awards”. اقرأ أكثر ⮕

وزير الذكاء الاصطناعي يتفقد أول متجر ذاتي لـ«إي آند»تفقّد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، أول متجر ذاتي مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي.. اقرأ أكثر ⮕