غالانت: قصفنا غزة بـ10 آلاف قنبلة وصاروخ..و«حماس» أمامها الموت أو الاستسلام

وصرّح غالانت في مؤتمر صحفي عقد في تل أبيب: «العدو أمام خيارين، الموت أو الاستسلام من دون شروط، ليس هناك خيار ثالث». وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الجيش قتل قائداً في منظومة صواريخ «حماس» مضيفاً: «ألقينا 10 آلاف قنبلة وصاروخ وقذيفة على قطاع غزة». وأوضح غالانت أن المعركة الجارية في غزة لن تكون قصيرة، وتقدم فيها يوماً بعد يوم وأضاف: «نتقدم في غزة بحسب الخطط ومعارك قوية تجري في الداخل»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجيش سيرد على أي اعتداء من لبنان. وتابع: «مستعدون لأي تطور على الجبهة الشمالية مع لبنان».
وبينما تتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على القطاع تدور اشتباكات بين قوات إسرائيلية ومسلحين من «حماس» في أنحاء متفرقة في غزة، ونقل موقع «بوليتيكو» الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين استعداد بلادهم لمناقشة هدنة إنسانية لا وقف لإطلاق النار في غزة، في وقت بلغت الخسائر العسكرية للدولة العبرية 331 جندياً.
وأوضح غالانت أن المعركة الجارية في غزة لن تكون قصيرة، ويتقدم فيها يوماً بعد يوم وأضاف: «نتقدم في غزة بحسب الخطط، ومعارك قوية تجري في الداخل»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجيش سيرد على أي اعتداء من لبنان. وتابع: «مستعدون لأي تطور على الجبهة الشمالية مع لبنان».
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