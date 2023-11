غابياديني لـ« البيان»: أدريان سيلفا شجعني على الانتقال للنصر

وأضاف غابياديني: أعلم أن الدوري الإماراتي مختلف عن الدوريات الأوروبية خصوصاً من ناحية الطقس، وأحتاج للتأقلم سريعاً، والتعود على الأجواء، لمساعدة الفريق في تحقيق النتائج الجيدة، أشعر أن مستواي تطور كثيراً مقارنة بداية الموسم، وسأواصل العمل حتى أساعد الفريق أكثر فأكثر.

ولعب غابيايني وسيلفا جنباً إلى جنب بنادي سامبدوريا الإيطالي لمدة موسمين من 2020 إلى 2022، عندما اختار اللاعب البرتغالي الانتقال إلى نادي الوحدة.

ويعد غابياديني إحدى أبرز الصفقات الناجحة في دوري أدنوك للمحترفين، وورقة رابحة في صفوف النصر، الذي شارك معه في 9 مباريات حتى الآن في مسابقتي الدوري، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتمكن من تسجيل 6 أهداف، بواقع 3 بكل مسابقة، كما أنه صنع هدفين.

وانضم غابياديني إلى قائمة طويلة من اللاعبين الإيطاليين أو القادمين من الدوري الإيطالي للنصر على غرار مواطنيه لوكاتوني، وجوسيي ماسكارا، والأسترالي مارك بريشيانو، والتشيلي لويس خمينيز، إضافة إلى المدربين والتر زيغا، وتشيزاري برانديلي.

وأضاف: أسعى دائماً لمساعدة زملائي في الملعب وخارجه، وأحاول دائماً توجيه زملائي خلال المباريات، وأتعلم منهم وأعلمهم، لكن في النهاية نكمل بعضنا البعض، وجميعنا يعمل من أجل مصلحة الفريق. وعبر المهاجم الإيطالي عن سعادته بالعيش في دبي، مشيراً إلى أن الشعب طيب، والمدينة جميلة جداً، والحياة رائعة، وعائلته مستمتعة بالعيش فيها، ما يمنحه طاقة إيجابية للعمل والتفكير فقط في تقديم أفضل ما لديه مع الفريق، موضحاً أنه ما زال يحن إلى الأكل الإيطالي، وأنه لا يواجه أي مشكلة في إيجاده بحكم توافر العديد من المطاعم الإيطالية في دبي.

وعن مستوى الدوري الإماراتي قال غابياديني: يضم الدوري الإماراتي مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين سواء الأجانب أو المواطنين، يجب أن يستمروا في العمل، وكسب الخبرة لتطوير مستوى الكرة على الصعيد المحلي حتى تصل إلى مستويات ممتازة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: الحكم الدولي السابق مسلم أحمد لـ« البيان »: نترقب أداء أفضل من قضاة الملاعبموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: مدير برنامج «زايد للإسكان» لـ « البيان »: تبديل المساكن أصبح ممكناً وفق إجراءاتموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إنتاج «أوبك» من النفط يرتفع للشهر الثالث بدعم من نيجيريا وأنجولاأظهر مسح ل «رويترز»، الثلاثاء، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر/تشرين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بعد ضرب 11 ألف هدف..هل تحقق إسرائيل هدفها من حرب غزة؟دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة اليوم السادس والعشرين، فيما تتزايد الدعوات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار لـ «أغراض

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: بعد ضرب 11 ألف هدف..هل تحقق إسرائيل مبتغاها من حرب غزة؟دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة اليوم السادس والعشرين، فيما تتزايد الدعوات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار لـ «أغراض

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

DUBAISPORTSTV: أليكس تيليس: رونالدو كان سببا في انتقالي للنصر السعوديقال الظهير البرازيلي أليكس تيليس‭ ‬إن زميله وقائده كريستيانو رونالدو كان سببا في انتقاله للنصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين الصيف الماضي. وأعلن ناديا النصر ومانشستر يونايتد في يوليو تموز الماضي انتقال تيليس إلى صفوف النصر قادما من الفريق الإنجليزي، الذي لعب فيه مع رونالدو، حتى عام 2025.

مصدر: dubaisportstv | اقرأ أكثر ⮕