عودة قسرية لـ1.7 مليون أفغاني «خالي الوفاض» من باكستان

وأعلنت الحكومة الباكستانية الخميس، فتح مراكز احتجاز عدة للأفغان الموجودين بظروف غير نظامية على أراضيها، والمحكوم عليهم بالطرد بعد الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت بيبي (52 عاماً) الجمعة، عند معبر تورخام في إقليم خيبر بختونخوا: «أحمل معي ذكريات جميلة كثيرة. كنت آمل أن تمنحنا باكستان الجنسية، لكن ذلك لم يحدث ما يجبرنا على المغادرة خاليين الوفاض تقريباً». لكن توترت العلاقات بين باكستان وأفغانستان منذ عودة حركة «طالبان» إلى السلطة في 2021. وتشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الأفغان توجهوا إلى باكستان منذ ذلك الحين. وأكدت كراتشي أن عمليات الطرد تهدف إلى حماية «أمن البلاد وسلامتها» حيث يرتفع منسوب العداء للأفغان على خلفية صعوبات اقتصادية مستمرة، وتجدد نشاط الجماعات المسلحة التي تعبر الحدود.ومع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة البلاد، نفذت الشرطة توقيفات في صفوف الأفغان، حيث أَبلغ محامون عن عمليات اعتقال تعسفي وابتزاز.

وأفاد المتحدث باسم حكومة إقليم خيبر بختونخوا، فيروز جمال، بأن نحو 60 ألف أفغاني غادروا البلاد «طوعاً» في الأسابيع الأخيرة.وتؤكد الأمم المتحدة أنّ نحو 1.3 مليون أفغاني يتمتعون بوضع لاجئ، ويملك 880 ألفاً آخرون الأوراق اللازمة للبقاء في باكستان. ويعيش 1.7 مليون أفغاني في باكستان في وضع غير نظامي، وفقاً لإسلام آباد. headtopics.com

وأضاف: «أعتبر أنني باكستاني. إذ لم أعد أبداً إلى أفغانستان، لكنني أعيش بخوف حالياً، وأعد الأيام المتبقية».

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