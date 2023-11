عمومية «إشراق» تقر إعادة تشكيل وتخفيض عدد مجلس الإدارة

ووافقت الجمعية العمومية لشركة إشراق في الاجتماع على تقليل عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة أعضاء، ويتوافق هيكل مجلس الإدارة المعدل، الذي يضم الآن أربعة أعضاء مستقلين من أصل خمسة، بشكل تام مع إرشادات هيئة الأوراق المالية والسلع وسيستمر في دعم مصالح المساهمين الأقلية بشكل كبير، كما انتخب المساهمون المشاركون في الجمعية عضوين جديدين لمجلس الإدارة، وهما: فهد عبد القادر القاسم وجاك فاخوري.

ويأتي تعيين القاسم ليضيف قيمة كبيرة لإشراق من خلال خبراته الواسعة في قطاع إدارة المحافظ والخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لخدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة في «القابضة (ADQ)، وأيضاً منصب المدير العام بالإنابة لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقبل ذلك، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، ورئيس الاستثمارات الرئيسية في الواحة كابيتال.

كما أن تعيين فاخوري سيجلب خبرات قيّمة في مجموعة متنوعة من القطاعات بالإضافة إلى الخبرة في حوكمة الشركات والشؤون التنظيمية ومسائل الامتثال، فهو محاسب قانوني في المملكة المتحدة و كندا، يشغل حالياً منصب مستشار أول لشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، وقد عمل لمدة 44 عاماً في مجالات التدقيق، وضمان المخاطر، وخدمات المعاملات، والاستشارات، والخدمات الضريبية، وتحليل النزاعات عبر الخدمات المصرفية والتأمين، والمستهلكين، والصناعات، والنفط والغاز، والإنشاءات، والعقارات، والاتصالات، والقطاع العام.

وسيواصل في الوقت نفسه كلٌ من مطر العامري ومها الفهيم وأجيت جوشي، الأعضاء الحاليين في مجلس الإدارة، المساهمة بخبراتهم المهنية القيّمة والمهمة للغاية للشركة. وتأتي إعادة تشكيل مجلس الإدارة في أعقاب تعيين الرئيس التنفيذي محمد الهاشمي مؤخراً في أغسطس 2023، والذي تم تكليفه بقيادة الشركة خلال مرحلتها الجديدة والطموحة من التوسع والتطوير، يتوافق مجلس الإدارة بشكل وثيق مع مرحلة النمو الجديدة الطموحة للشركة وأهدافها الاستراتيجية، وتظل الشركة ملتزمة باستكشاف والاستفادة من فرص الأعمال لتحقيق المزيد من النمو مع تقديم القيمة للمساهمين، وكما أُعلن في 18 أكتوبر2023، فإن مجلس الإدارة وافق على توصية الإدارة ببإستمرار برنامج إعادة شراء الأسهم، بهدف تعزيز القيمة...

