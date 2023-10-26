عمر العلماء: الإمارات حاضنة للابتكار والتجارب الرقمية

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، أن الإمارات حققت تقدماً هائلاً في القطاعات المختلفة لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحديثة والاتصالات، وباتت تتربع اليوم في صدارة المؤشرات العالمية لشبكات الاتصالات، وغيرها من المؤشرات الرقمية.

وأضاف: إن الإمارات أصبحت حاضنة للابتكار والتجارب الرقمية الأولى والسباقة حول العالم، لافتاً إلى توافق رؤية الشركات الوطنية في القطاع الخاص مع رؤية قيادة الدولة، في سعي متكامل لتحقيق الرفاه والتقدم لمواطني الدولة، ليشكل القطاع الخاص عنصراً داعماً في مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات، ومحركاً حيوياً نشهد من خلاله إطلاق خدمات وحلول الذكاء الاصطناعي، التي تعزز المكانة الريادية للإمارات في تبني التكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه، متجر (EASE) التابع لـ «&e» وهو أول متجر ذاتي مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات على مستوى العالم. واطلع معاليه على آلية عمل المتجر المقام في مبنى الكفاف بدبي، والتقنيات الحديثة، التي تبنتها «&e» لتزويد العملاء في الإمارات بتجارب رقمية متميزة هي الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، إذ يضم المتجر أحدث التقنيات المصمّمة خصيصاً لتمكينهم من الحصول على تجربة استثنائية للوصول إلى الخدمات والحلول المتطورة والأجهزة، التي تقدمها اتصالات من «&e»، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. headtopics.com

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ«&e»: نعتز بدعم القيادة الرشيدة للإمارات، ولطالما كان هذا الدعم أحد أبرز مقومات نجاح «&e»، ومصدر إلهام لنا، لمواصلة مسار التقدم والتطور، ومحفزاً رئيسياً يدفعنا لاستكشاف آفاق التكنولوجيا وتسخيرها لإثراء تجارب الأفراد في الإمارات، ويمثل هذا المتجر خطوة مهمة في رحلتنا نحو إعادة صياغة المستقبل، وتعزيز تجارب العملاء بالاعتماد على التكنولوجيا وأسس الابتكار.

ويوفر المتجر الذاتي رحلات تسوق مخصصة وفقاً لاحتياجات الشراء المتنوعة للعملاء، ويتيح لزواره الحصول على خدمات اتصالات من «&e» مثل باقات الهاتف المتحرك وأحدث الهواتف الذكية.

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