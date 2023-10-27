عمار النعيمي وأحمد بن سعيد يقدمان واجب العزاء في وفاة خليفة المري

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين واجب العزاء في وفاة المغفور له خليفة عبيد المرّي، (والد) معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي.

وأعرب المعزون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

عمار النعيمي يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة المريدبي في 27 أكتوبر / وام / قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، اليوم ، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، والد معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. اقرأ أكثر ⮕

عمار النعيمي يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة المريقدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، اليوم ، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي... اقرأ أكثر ⮕

أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في خليفة المريقدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الجمعة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، والد الفريق عبدالله المري... اقرأ أكثر ⮕

نهيان بن مبارك وصقر غباش ومحمد القرقاوي ووزراء ومسؤولون يقدمون واجب العزاء في وفاة خليفة المريموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة المريدبي في 27 أكتوبر / وام / قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الجمعة)، واجب العزاء في وفاة المغفور له خليفة عبيد المرّي (والد) معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. اقرأ أكثر ⮕

عبدالله خليفة المري يتلقى واجب العزاء في وفاة والدهتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕