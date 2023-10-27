عمار النعيمي وأحمد بن محمد يقدّمان واجب العزاء في خليفة المري

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له خليفة عبيد المرّي، والد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله المري، وذلك خلال زيارة سموهما لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموهما عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. كما قدّم واجب العزاء، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة يوسف محمد النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.

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عمار النعيمي يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة المريدبي في 27 أكتوبر / وام / قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، اليوم ، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، والد معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. اقرأ أكثر ⮕

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أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في خليفة المريقدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الجمعة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، والد الفريق عبدالله المري... اقرأ أكثر ⮕

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