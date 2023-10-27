عمار النعيمي يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة المري

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ حميد بن عمار النعيمي وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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محمد بن راشد يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفـة عبيـد المرّيقدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس الخميس، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اقرأ أكثر ⮕

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