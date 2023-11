عمار الجنيبي.. تكريم قاري وإيقاف محلي

وعبر عمار الجنيبي عن سعادته بالتقدير القاري، وقال: سعادتي تأتي لأنني الإماراتي الوحيد الذي يتم تكريمه، إضافة إلى نيل لقب أفضل حكم فيديو مساعد عن قارة كبيرة تضم العديد من الكفاءات التحكيمية وأصحاب الخبرة الكبيرة، لذلك أعتبر هذا التكريم ليس لي وحسب وإنما للتحكيم الإماراتي، كما أنه نتاج دعم الأسرة ودعاء الوالدين لي، إضافة إلى السعي الدائم للارتقاء بمستواي.

جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا للدولي عمار الجنيبي

فاز الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي بجائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا خلال الحفل السنوي الـ 27 لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022، الذي أقيم اليوم الثلاثاء في مركز قطر الوطني للمؤتمرات العالمي بالعاصمة القطرية الدوحة.

