علي النعيمي : قيم العمل البرلماني الدولي تقوم على الحوار وحل الخلافات

لواندا في 27 أكتوبر / وام / قال معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشعبة أمام الجمعية 147 للاتحاد المنعقدة في جمهورية أنغولا : " نجتمع في الجمعية العامة للاتحاد تحت عنوان يجمعنا وهو ‘العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية‘، لقد ارتضينا جميعا أن ننتمي إلى هذا الاتحاد، وارتضينا بنظامه الأساسي وبقيمه ومبادئه التي تقوم على أساس صناعة السلام ودعم الديمقراطية وتبني الحوار نهجا أصيلا لحل الخلافات، ولكن ما...

وقال معالي الدكتور علي النعيمي: “جئتكم من الإمارات، وطن المحبة والسلام والتعايش والشراكات الإيجابية، لدينا إيمان عميق بأن السلام يجلب الخير للجميع، وأن الخلافات والأزمات لا منتصر فيها، بل في النهاية، الجميع خاسر ولذلك أناشدكم بنداء صادق، دعونا نرتفع حول الخلافات، لنكون دائما جزءا من الحل، دعونا نكون أدوات تجمع ولا تفرق، نحن الآن نعيش أزمات، منها أزمة فلسطين في غزة، وأزمة في أوكرانيا، وأزمات أخرى”.

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علي النعيمي يلتقي وفد البرلمان البريطاني في أنغولاالتقى الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، وفد برلمان المملكة المتحدة اقرأ أكثر ⮕

علي النعيمي: نحن بحاجة إلى أبطال للسلام وإرادة للتضحية من أجلهقال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، إن هذا الاجتماع جاء لتحديد اقرأ أكثر ⮕

حميد النعيمي يتقبل تعازي حاكمي الفجيرة وأم القيوين في وفاة الشيخ أحمد بن علي النعيميعجمان في 26 أكتوبر / وام / تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، اليوم التعازي من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخ أحمد بن علي بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد... اقرأ أكثر ⮕

غداً.. العمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية في الإماراتبناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل... اقرأ أكثر ⮕

اليوم.. العمل والدراسة عن بعد مراعاة للحالة الجويةبناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون اليوم، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل اقرأ أكثر ⮕

مديرة صندوق النقد: تبعات اقتصادية للحرب على مصر ولبنان والأردنتؤثر الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في شكل سلبي بالفعل على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة، على ما أفادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الأربعاء أمام منتدى للاستثمار في السعودية. اقرأ أكثر ⮕