علي صالح يُبرز نفسه في فوز الوصل على النصر بالديربي

خطف علي صالح لاعب ال وصل الأضواء في مباراة «الإمبراطور» و«العميد» في قمة الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، وتألق «الفتى الذهبي» في مباراة «ال ديربي » التي شهدت «ريمونتادا» مثيرة لصالح أصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدف وضع من خلالها علي صالح بصمته القوية بتسجيل هدف التقدم من تسديدة «على الطاير» فضلاً عن إظهار مهارته العالية على مستوى الصناعة بعد مراوغته بصورة مذهلة وتمرير كرة الهدف الثالث لزميله سفيان بوفتيني.

وأعرب علي صالح لاعب الوصل، عن سعادته بتحقيق الفوز أمام منافس صعب مثل النصر في مباراة «الديربي»، موضحاً أن فريقه حصد 3 نقاط ثمينة قبل المباراة المقبلة أمام العين في الجولة الرابعة من البطولة، وسيحرصون على التعامل مع كل مباراة خطوة بخطوة، مؤكداً أنه رهن الإشارة للعب في أي مركز حسب رؤية المدرب طالما أن ذلك سيخدم الفريق ويحقق الأهداف المرجوة.

وهنأ ميلوش لاعبيه بعد تسلحهم بالروح القتالية وبذل أقصى ما لديهم من طاقة، مما قاد إلى تقديم مستوى أداء مميز خاصة في الشوط الثاني من المباراة، مهنئاً الجماهير الغفيرة الحاضرة لتقديم الدعم الكبير لـ«الإمبراطور».

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