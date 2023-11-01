علي الطنيجي مديراً لمجلس محمد بن حمد الشرقي

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ALKHALEEJ: حمدان بن محمد يعلن تعيين أحمد المهيري مديراً عاماً لـ«الشؤون الإسلامية» بدبيأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

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ALKHALEEJ: حمدان بن محمد: حمد الشيخ الشيباني من رجال دبي المخلصينأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

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ALKHALEEJ: حمدان ومكتوم بن محمد: نشكر حمد الشيخ الشيباني على جهوده في تطوير "الشؤون الإسلامية" بدبيأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

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EMARATALYOUM: حمدان بن محمد: تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبيتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

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ALBAYANNEWS: حمدان بن محمد يعين أحمد المهيري مديراً لـ«الشؤون الاسلامية والعمل الخيري»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

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ALKHALEEJ: سلطان يترأس الاجتماع الثاني لمجلس أمناء مجمع اللغة العربية بالشارقةترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،الاجتماع الثاني لمجلس أمناء مجمع اللغة العربية بالشارقة...rn..

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