على حساب الأهلي.. صن داونز يلتقي الوداد المغربي في نهائي دوري السوبر الإفريقي

وأهدر الأهلي فرصة إحراز هدف مبكر عندما أضاع الظهير علي معلول ركلة جزاء احتسبت للقلعة الحمراء في الدقيقة 12، ليفشل الأهلي في هز شباك صن داونز الذي برع لاعبوه في الدفاع عن مرماهم.دخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

بينما ضمت تشكيلة تشكيل صن داونز كل من: ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو.

