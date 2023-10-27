على بعد 10 أقدام .. مقاتلة صينية تقترب من قاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي

قال الجيش الأميركي إن طائرة مقاتلة صينية اقتربت على مسافة 10 أقدام من قاذفة أمريكية من طراز بي -52 كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي، ما كاد أن يؤدي إلى وقوع حادث، ويسلط الضوء على احتمال وقوع حادث مؤسف في ظل تنافس البلدين على النفوذ في المنطقة.

قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان صدر في وقت متأخر الخميس: في الاعتراض الليلي، اقتربت مقاتلة ذات محركين من طراز شينيانغ -11 من طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي "بسرعة مفرطة لا يمكن السيطرة عليها، وحلقت أسفل الطائرة بي -52 وأمامها وعلى مسافة 10 أقدام منها، مما عرض كلتا الطائرتين لخطر حدوث تصادم".

كانت الصين حازمة بشكل متزايد في تعزيز مطالباتها بشأن معظم بحر الصين الجنوبي باعتبارها مياهها الإقليمية، وهو الموقف الذي رفضته الولايات المتحدة ودول أخرى تستخدم المساحة الشاسعة من المحيط للشحن. أدت مطالبات الصين إلى نزاعات إقليمية طويلة الأمد مع دول أخرى في بحر الصين الجنوبي، وهو أحد أكثر طرق التجارة ازدحاما في العالم. اصطدمت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني وسفينة مرافقة الأسبوع الماضي بسفينة خفر سواحل فلبينية وزورق إمداد عسكري قبالة منطقة مياه ضحلة متنازع عليها في الممر المائي. headtopics.com

في أعقاب هذا الحادث، جدد الرئيس جو بايدن تحذيره بأن الولايات المتحدة ستكون ملزمة بالدفاع عن الفلبين، أقدم حليف لها في آسيا، إذا تعرضت القوات أو الطائرات أو السفن الفلبينية لهجوم مسلح. تحدث بايدن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز يوم الأربعاء في البيت الأبيض.

تجري الولايات المتحدة وحلفاؤها بانتظام مناورات بحرية في بحر الصين الجنوبي، كما تحلق الطائرات بانتظام فوق المنطقة للتأكيد على أن المياه والمجال الجوي دوليان. قال الجيش الأمريكي إن الطائرة بي -52 كانت "تقوم بشكل قانوني بعمليات روتينية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي" عندما اعترضتها الطائرة جيه - 11 يوم الثلاثاء. headtopics.com

تعد عمليات الاعتراض شائعة، حيث تقول الولايات المتحدة إن هناك أكثر من 180 حادثًا من هذا القبيل منذ خريف عام 2021.

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