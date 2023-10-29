على مكتب المسؤول

لاحظ زوار متنزهات واستراحات مفتوحة في مناطق صحراوية وجبلية، ترك مخلفات طعام ونفايات تحت الأشجار، وفي المسطحات الخضراء، دون رميها في حاويات القمامة، ما يشوه المنظر العام للمكان، على الرغم من أن الجهات المعنية تكثف جهودها للمحافظة على نظافة البيئة، لذا يرجى من بلديات الدولة تكثيف حملات الرقابة، والتوعية بالآثار السلبية لهذه السلوكيات على البيئة والصحة العامة للمجتمع.

يعتبر بر الروية منطقة سياحية شتوية لسكان مدينة دبي والمناطق المحيطة بها، حيث يحتوي على طرقات معبدة بين الكثبان الرملية، ويتجمع الكثير من الأفراد والعوائل في هذه المنطقة، خصوصاً في فصل الشتاء وتساقط الأمطار، لذا يرجى من المسؤولين في بلدية دبي استثمار هذه المنطقة في تنظيم فعاليات شتوية صحراوية، تناسب زوار المنطقة التي باتت مقصداً سياحياً مميزاً، خصوصاً في فصل الشتاء.

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