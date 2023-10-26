على مكتب المسؤول

شكا مرتادون لشاطئ الكورنيش في الفجيرة وجود كلاب سائبة في مناطق قريبة منه، ما يشكل إزعاجاً للزوار والسائحين، لاسيما أن تلك الكلاب تسير ضمن مجموعات كبيرة، وتصدر أصواتاً مزعجة، خصوصاً خلال الفترة المسائية، لذا يرجى من الجهات المعنية والمسؤولين في بلدية الفجيرة النظر في الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذه الحيوانات في أماكن آمنة مخصصة لها.

تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة استخدام الدراجات النارية الخفيفة من قبل بعض العمال في المنطقة الصناعية بمدينة العين، ممن يخرجون إلى الشوارع، ويسيرون عكس السير أحياناً، فضلاً عن أن معظم الدراجات لا تحمل لوحات مرورية، ولا شك في أن مثل هذه التصرفات تعرّض أصحاب الدراجات للخطر، وتسبب إرباكاً في حركة المرور، لذا يرجى من المسؤولين في شرطة العين تكثيف الرقابة المرورية على هذه الدراجات، للمحافظة على سلامة الجميع.

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