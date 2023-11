علموا الروبوتات ألا تقلد السلوك البشري الخاطئ

قبل بضعة أشهر في سان فرانسيسكو، وجدت نفسي أقود سيارتي خلف مركبة ذاتية القيادة. كان الأمر مثيراً للتوتر، ليس لأن السيارة ذاتية القيادة كانت تسير بشكل سيئ أو خطير؛ بل العكس، حيث كانت القيادة أكثر من ممتازة. ما رصدته على وجه التحديد هو التزام السائق الروبوتي بالتوقف عند كل إشارة تقتضي ذلك، واستخدام المكابح عند الإشارات الضوئية الصفراء، والحفاظ على السرعة دون الحد الأقصى الرسمي.

إن هذه القضية مهمة في كل مجال يتم فيه تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، سواء أكان التمويل أم الإعلام أم الطب أم العلوم. لكن قصة المركبات ذاتية القيادة تبلور القضية بشكل واضح، حيث إن شركات مثل وايمو وجنرال موتورز وتسلا التي تدير بالفعل أساطيل في أماكن مثل أريزونا وكاليفورنيا تتبع بمهارة أساليب مختلفة.

كذلك، يتم تدريب المركبات على التوقف عند الأضواء الحمراء، وهي نقطة تسعد الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة والتي كشفت أخيراً أن ما يقرب من 4.4 ملايين أمريكي من السائقين البشر تجاوزوا الأضواء الحمراء في عام 2022، وقتل أكثر من 11 ألف شخص بين عامي 2008 و2021 بسبب قيام هؤلاء السائقين بتجاوز الأضواء الحمراء. ومن غير المستغرب أن يجعل هذا سيارات وايمو أكثر أماناً من البشر (ولا شك أن هذا الرقم منخفض للغاية، خصوصاً وأن 42 ألف شخص لقوا حتفهم في حوادث سيارات في الولايات المتحدة العام الماضي). headtopics.com

مرحا! مرحا! لكن شركة تيسلا التي يملكها إيلون ماسك اتخذت مساراً مختلفاً. فكما تشير السيرة الذاتية التي كتبها والتر إيزاكسون عن ماسك، حاول ماسك في البداية تطوير الذكاء الاصطناعي بقواعد محددة مسبقاً، إلا أنه تبنى بعد ذلك أشكالاً أحدث من الذكاء الاصطناعي التوليدي أو الإحصائي (وهو النهج المستخدم في تشات جي بي تي).

في الواقع، عندما قام إيلون ماسك ببث مباشر لرحلة قام بها في أغسطس الماضي بمركبة ذاتية القيادة، كان عليه أن يتدخل يدوياً لمنعها من تجاوز الإشارة الحمراء، وهو أمر تقوم الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالتحقيق حوله. بالطبع، قد يرد ماسك قائلاً إن جميع السائقين يحتاجون أحياناً إلى خرق القواعد في ظروف استثنائية للحفاظ على سلامتهم. headtopics.com

