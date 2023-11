علماء يحذرون.. الشمس ستكون أكثر نشاطا العام المقبل وستسبب مخاطر ضخمة على كوكبنا

وفي يونيو هذا العام، توقعت مجلة Live Science أن يحدث الحد الأقصى للطاقة الصادرة عن الشمس في الدورة الشمسية الحالية في وقت أقرب من التوقيت المتوقع وكان 2025. والشمس في حالة تغير مستمر، وتحدث دورة الشمس مرة كل 11 عاما تقريبا، حيث ينتقل نجمنا من فترة من الهدوء، تُعرف بالحد الأدنى للطاقة الشمسية، إلى ذروة النشاط الشمسي المعروفة باسم الحد الأقصى للطاقة عندما تطلق عواصف شمسية قوية، ثم يعود النجم مرة أخرى للحد الأدنى.

لكن علماء شككوا في هذه التوقعات، وفي يونيو من هذا العام، كشفت Live Science أن النشاط الشمسي يتزايد بشكل أسرع من المتوقع، وفي 25 أكتوبر، اعتبرت الوكالة الأمريكية أن تقديراتها الأولية "غير موثوقة بدرجة كافية"، مشيرة إلى أن "النشاط الشمسي سيبلغ ذروته عند مستوى أعلى" مما كان متوقعا وستصل الدورة الشمسية إلى ذروتها بين يناير وأكتوبر 2024، مع حد أقصى لعدد البقع الشمسية بين 137 و173.

وزيادة السحب المداري على الأقمار الصناعية، وتشكل مخاطر إشعاعية على أطقم شركات الطيران ورواد الفضاء. تنتج الدورات الشمسية الأقوى المزيد من العواصف الشمسية بكثافة أكبر، وبالتالي تشكل خطرا أكبر على هذه التقنيات والخدمات الحيوية".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: دبي تسعى لجمع 300 مليون دولار من اكتتاب «تاكسي دبي» في نوفمبرتسعى مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إلى جمع نحو 300 مليون دولار من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، خلال الشهر المقبل، وفقاً لمصادر أفادت «بلومبيرغ»...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: حاكم الشارقة: مشروعات تنموية بالمنطقة الوسطى العام المقبلموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: مركز دبي المالي ينظم 'مهرجان الذكاء الاصطناعي والويب 3' العام المقبلدبي في 30 أكتوبر / وام / أعلن مركز 'كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3' عن إطلاق الدورة الأولى من 'مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3' من تنظيم مركز دبي المالي العالمي، وسيُقام الحدث يومي 11 و12 سبتمبر 2024 في مدينة جميرا.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إندونيسيا.. توقيف 59 شخصاً للاشتباه في تخطيطهم لهجمات خلال الانتخابات الرئاسيةأوقفت شرطة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا 59 شخصاً على صلة بالحركات الإرهابية، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير المقبل...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات.. هطول أمطار وانخفاض في درجات الحرارة حتى السبتتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص هطول الأمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي وذلك حتى السبت المقبل.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: النفط يرتفع مجدداً الثلاثاء بعد هبوط 3%ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف حيال الإمدادات التي أثارها الصراع في الشرق الأوسط على بيانات صينية ضعيفة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕