علماء: لا مفر من زيادة ذوبان الجليد في القطب الجنوبي

يبدو أن معدل الحرارة الذي يجعل المحيط يعمل على تذويب الغطاء الجليدي في غرب القطب الجنوبي، سيزداد سرعة خلال القرن الجاري، بغض النظر عن كمية الانبعاثات الصادرة خلال العقود المقبلة، وفق ما يشير إليه البحث الجديد. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الذوبان المدفوع بالمحيط، إلى زيادة مستوى المياه في البحر، ما ستترتب عليه عواقب كارثية في المناطق الساحلية حول العالم.

وبدأت هذه العملية في غرب القطب الجنوبي وتحديداً في بحر أمدسون، منذ عقود عدة، إذ تتقلص الرفوف الجليدية، وتبدأ الأنهار الجليدية بزيادة تصريف المياه بسرعة أكبر نحو المحيط، ما يؤدي إلى تقلص الغطاء الجليدي. وعلى الرغم من أن مقاييس درجة حرارة المحيط في هذه المنطقة محدودة، فإن عملية استخدام النماذج من أجل عملية المحاكاة، توحي بأنه يمكن أن ترتفع الحرارة نتيجة تغير المناخ.

واستخدمنا الكمبيوتر الوطني العملاق الموجود في المملكة المتحدة والمعروف باسم «ارتشير2»، لتشغيل العديد من أشكال المحاكاة المختلفة للقرن الحادي والعشرين البالغ مجموعها أربعة آلاف عام من ارتفاع درجة حرارة المحيط وذوبان الرف الجليدي في بحر أمدسون. headtopics.com

وعلاوة على ذلك، لا يوجد هناك اختلاف يذكر بين السيناريو الأول والثاني حتى عام 2045، وكذلك فإن ارتفاع درجة حرارة المحيطات وذوبان الجرف الجليدي في سيناريو 1.5 درجة مئوية، هو نفسه من الناحية الإحصائية، كما هو الحال في السيناريو المتوسط المدى، وهو أقرب إلى ما ستتمخض عنه التعهدات الحالية لتخفيض استخدام الوقود الأحفوري على مدى العقود المقبلة.

وتشير النتائج إلى أننا ملتزمون الآن، بتسخين حرارة المحيط بسرعة في بحر أمدسون حتى عام 2100 على الأقل، بغض النظر عن السياسات العالمية بشأن الوقود الأحفوري. ولكننا نمتلك كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أن الذوبان المتزايد للرفوف الجليدية في هذه المنطقة، سيؤدي إلى تزايد سرعة معدل ارتفاع مستويات البحار. headtopics.com

ولكن كيف يمكننا أن نروي الأخبار السيئة؟ تقضي الحكمة التقليدية بأنه من المفترض أن نمنح البشرية أملاً، أي يجب أن نقول لها إنه توجد هناك كارثة على الباب، لكن يمكننا تجنّبها إذا قررنا اختيار باب آخر. ما الذي يمكن أن يفعله المرء إذا كان العلم يقول إن جميع الأبواب تؤدي إلى الكارثة ذاتها؟

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