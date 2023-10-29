عقبات تعرقل القمة الأمريكية الصينية

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الطريق إلى قمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن «مليئة بالعقبات»، وفق ما نقلت عنه وكالة الصين الجديدة للأنباء، فيما يختتم زيارة نادرة لواشنطن.

والتقى وانغ بالرئيس الأمريكي ومسؤولين كبار آخرين هذا الأسبوع، واتفق الجانبان على عقد قمة بين الرئيسين الشهر المقبل. ودعا بايدن نظيره الصيني لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو منتصف نوفمبر، في ظل توتر في العلاقات بين القوتين العظميين. ولم يؤكد الرئيس الصيني حضوره.

وفي حدث نظمه معهد آسبن للأبحاث الاستراتيجية في واشنطن، قال وانغ إن «الجانبين يأملان في تحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات الثنائية في أقرب وقت ممكن، واتفقا على العمل معاً من أجل عقد قمة في سان فرانسيسكو بين رئيسي الدولتين»، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).ويعود آخر لقاء بين بايدن وشي إلى قمة مجموعة العشرين في بالي نوفمبر الماضي. headtopics.com

وتدهورت العلاقات منذ سنوات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العام مع اشتداد المنافسة بينهما على بسط نفوذهما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وما وراءها، في حين تعزز الصين تعاونها مع روسيا في محاولة للحد من الهيمنة الأمريكية.

وأول من أمس، قال وانغ إنه يتعين على الجانبين «القضاء على التدخلات وتجاوز العقبات وتعزيز التوافق ومراكمة النتائج»، وفقاً لشينخوا.

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