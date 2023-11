عشرات الأجانب والجرحى الفلسطينيين يعبرون رفح باتجاه مصر

وسمح بدخول هؤلاء الأجانب والفلسطينيين معبر رفح في جنوب قطاع غزة قرابة الساعة 7,45 ت غ بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، بعدما أعلنت السلطات المصرية فتحه "استثنائيا" للسماح بنقل نحو تسعين جريحا فلسطينيا وخروج نحو 450 من الأجانب والمزدوجي الجنسية.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAYANNEWS: عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مصر تستعد لاستقبال جرحى فلسطينيين الأربعاء عبر معبر رفحتستعد السلطات المصرية لاستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين، الأربعاء، عبر معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مصر تبدأ استقبال الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفحبدأت سيارات الإسعاف المصرية في عبور معبر رفح، والدخول إلى قطاع غزة، لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين، أصحاب الحالات الحرجة، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: خروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة من غزة إلى مصرخرج عشرات الأجانب والفلسطينيين الحاملين جنسيات...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: تقارير إعلامية مصرية تتحدث عن فتح معبر رفح غداً للمرضى والمصابين الفلسطينيينتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأمم المتحدة: إدخال الوقود ضروري لتشغيل المرافق الحيويةدخلت 33 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، أمس الأول الأحد، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر حسبما ذكر مكتب الأمم

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕