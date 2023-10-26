عشرات القتلى والجرحى في عمليات إطلاق نار بولاية مين الأميركية

قُتل 22 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 50 شخصاً بجروح، برصاص مسلح أطلق النار ليل الأربعاء، في مواقع مختلفة من مدينة لويستون بولاية مين شمال الولايات المتحدة، حسبما أعلنت السلطات التي نشرت صورة مشتبه فيه مطلوب.

وقال روبرت مكارثي، عضو مجلس بلدية مدينة لويستون، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية، إن «السلطات أكدت مقتل 22 شخصاً وإصابة عدد كبير جداً» بجروح في الهجوم الذي نفّذه - وفقاً لوسائل إعلام - مسلح أطلق النار في صالة للبولينغ وفي مطعم - حانة، بينما أكدت الشرطة أن مطلق النار مايزال طليقاً.

وأضاف: «المستشفيات لدينا غير مجهزة للتعامل مع هذا النوع من عمليات إطلاق النار»، لافتاً إلى تسجيل سلطات المدينة ما بين 50 و60 جريحاً.ونشرت الشرطة صوراً على «فيس بوك» لرجل أبيض ملتحٍ يرتدي سترة بُنيّة وسروال جينز، في أحد مسرحي الجريمة، ويحمل ما يُعتقد أنه بندقية نصف آلية في وضع الإطلاق. وعثرت الشرطة على سيارة دفع رباعي بيضاء تعتقد أن كارد قادها إلى بلدة لشبونة، على بعد نحو 11 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي. headtopics.com

وأوضح مسؤول الأمن العام في مين، مايك سوستشاك، لصحافيين، أن شرطيين يطوفون الشوارع بحثاً عن مطلق النار.

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عشرات القتلى والجرحى بعمليات إطلاق نار في ولاية أمريكيةقُتل 22 شخصاً على الأقلّ، وأصيب أكثر من 50 شخصاً بجروح، برصاص مسلّح أطلق النار في مواقع مختلفة بمدينة لويستون اقرأ أكثر ⮕

22 قتيلا وعشرات الجرحى في إطلاق نار بولاية مين الأمريكيةلويستون / رويترز ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز نقلا عن مصدر في الشرطة أن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ما بين 50 و60 آخرين أمس الأربعاء في إطلاق نار عشوائي في مدينة لويستون بولاية مين الأمريكية. كانت شرطة ولاية مين ومسؤول محلي قد أبلغا في وقت سابق عن وقوع إطلاق نار مساء أمس الأربعاء، لكن لم يقدما تفاصيل. اقرأ أكثر ⮕

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