عروض «الشارقة السينمائي الدولي» تستقطب 3100 طالب

نجح «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» في استقطاب أكثر من 3100 طالب وطالبة ومشرفة، يمثلون 34 مدرسة من الشارقة ودبي وعجمان، وذلك بعد مرور 4 أيام على انطلاق نسخته العاشرة التي تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، حيث تابعوا جميعاً العديد من الفعاليات وورش العمل والأفلام التي يعرضها المهرجان على شاشات صالات فوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر عجمانويأتي ذلك في وقت بدت فيه أجندة اليوم الثالث من المهرجان ثرية بورش العمل والفعاليات والجلسات النقاشية، ومن بينها جلسة...
وقال: بدأت فكرة المهرجان في 2010 وبعد مرور 4 سنوات نجح في أن يكون أكبر وأشهر مهرجان عربي خارج المنطقة العربية، حيث استفاد كثيراً من وجوده في مالمو التي تعد مدينة الثقافة في السويد ويعيش فيها 165 جنسية، مشيراً إلى أن ما ميز المهرجان هو عدم اكتفائه بـعرض الأفلام فقط، وإنما وسع من قاعدته في 2015 عبر إنشاء سوق ومنتدى المهرجانمن جانبه، نوّه الباحث السينمائي السعودي عبد الرحمن الغنام خلال مشاركته في جلسة «المخرج الذي بداخلك: التغلب على المخاوف لتحقق إمكانياتك الإبداعية» إلى ضرورة التعامل مع...
الإمارات العربية المتحدة عناوين
عروض 'الشارقة السينمائي الدولي' تستقطب 3100 طالبالشارقة في 26 أكتوبر / وام / نجح 'الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب' في استقطاب أكثر من 3100 طالب وطالبة ومشرفة يمثلون 34 مدرسة من الشارقة ودبي وعجمان وذلك بعد مرور 4 أيام على انطلاق نسخته العاشرة التي تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري حيث تابعوا جميعاً العديد من الفعاليات وورش العمل والأفلام التي يعرضها المهرجان على شاشات صالات فوكس سينما في سيتي... اقرأ أكثر ⮕