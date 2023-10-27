عروض «الشارقة السينمائي الدولي» تستقطب 3100 طالب

نجح «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» في استقطاب أكثر من 3100 طالب وطالبة ومشرفة، يمثلون 34 مدرسة من الشارقة ودبي وعجمان، وذلك بعد مرور 4 أيام على انطلاق نسخته العاشرة التي تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، حيث تابعوا جميعاً العديد من الفعاليات وورش العمل والأفلام التي يعرضها المهرجان على شاشات صالات فوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر عجمانويأتي ذلك في وقت بدت فيه أجندة اليوم الثالث من المهرجان ثرية بورش العمل والفعاليات والجلسات النقاشية، ومن بينها جلسة...

وقال: بدأت فكرة المهرجان في 2010 وبعد مرور 4 سنوات نجح في أن يكون أكبر وأشهر مهرجان عربي خارج المنطقة العربية، حيث استفاد كثيراً من وجوده في مالمو التي تعد مدينة الثقافة في السويد ويعيش فيها 165 جنسية، مشيراً إلى أن ما ميز المهرجان هو عدم اكتفائه بـعرض الأفلام فقط، وإنما وسع من قاعدته في 2015 عبر إنشاء سوق ومنتدى المهرجانمن جانبه، نوّه الباحث السينمائي السعودي عبد الرحمن الغنام خلال مشاركته في جلسة «المخرج الذي بداخلك: التغلب على المخاوف لتحقق إمكانياتك الإبداعية» إلى ضرورة التعامل مع...

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عروض 'الشارقة السينمائي الدولي' تستقطب 3100 طالبالشارقة في 26 أكتوبر / وام / نجح 'الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب' في استقطاب أكثر من 3100 طالب وطالبة ومشرفة يمثلون 34 مدرسة من الشارقة ودبي وعجمان وذلك بعد مرور 4 أيام على انطلاق نسخته العاشرة التي تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري حيث تابعوا جميعاً العديد من الفعاليات وورش العمل والأفلام التي يعرضها المهرجان على شاشات صالات فوكس سينما في سيتي... اقرأ أكثر ⮕

عروض «الشارقة السينمائي الدولي» تستقطب 3100 طالباستقطب «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» أكثر من 3100 طالب وطالبة ومشرفة يمثلون 34 مدرسة من الشارقة ودبي وعجمان، بعد مرور 4 أيام على انطلاق نسخته العاشرة التي تستمر حتى 28 أكتوبر، حيث تابعوا العديد من الفعاليات وورش العمل والأفلام التي يعرضها المهرجان على شاشات صالات فوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر عجمان. اقرأ أكثر ⮕

تعاون بين 'الشارقة السينمائي للأطفال' و'القاهرة السينمائي الدولي'الشارقة في 25 أكتوبر / وام / شهد اليوم الثاني من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تستضيف فعالياته صالات فوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية توقيع الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير مؤسسة (فن) ومدير المهرجان والفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اتفاقية تعاون مشتركة بهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتوطيد الشراكة بين... اقرأ أكثر ⮕

تعاون بين «الشارقة السينمائي» ومهرجان القاهرةشهد مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تستضيف فعالياته صالات فوكس سينما في سيتي سنتر الزاهية، توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي... اقرأ أكثر ⮕

باسم يوسف يوقع كتابه في «الشارقة للكتاب»يعيش جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب يوم الجمعة 10 نوفمبر المقبل عند الساعة 8:00 مساءًrn اقرأ أكثر ⮕

تغطية مكثفة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لمعرض الكتابأعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، خطة موسعة لنقل وتغطية فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل اقرأ أكثر ⮕