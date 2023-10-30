عدم انتظام ضربات القلب تدق ناقوس الخطر.. أعراض الرجفان الأذيني

يعد الرجفان الأذيني أحد اضطرابات نظم القلب، وينجم عن تشكل وانتقال عشوائي للشارة الناقلة في حجرتي الأذينين في القلب، ما يؤدي إلى انقباضات عشوائية وغير منتظمة لخلايا الأذينين، ومن ثم يحدث خلل بالوظيفة الانقباضية للأذين.

وأفادت مؤسسة القلب الألمانية بأن أسباب الإصابة بالرجفان الأذيني تكمن في أمراض القلب وعيوب القلب الخلقية وارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة (مثل الانصمام الرئوي والانسداد الرئوي المزمن) والفشل الكلوي وأمراض الغدة الدرقية (مثل فرط نشاط الغدة الدرقية).

وأشارت إلى أن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بالرجفان الأذيني مثل التقدم في العمر والتاريخ العائلي والسِمنة والتدخين والإفراط في تناول المنبهات مثل الكافيين وبعض الأمراض المزمنة مثل داء السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي وتوقف التنفس أثناء النوم. headtopics.com

وتتمثل أعراض الرجفان الأذيني في عدم انتظام ضربات القلب وخفقان القلب والشعور بضغط في الصدر وضيق التنفس، بالإضافة إلى التعب والدوار وضعف القدرة على بذل المجهود. وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب وتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الرجفان الأذيني مثل ضعف عضلة القلب والأزمة القلبية والسكتة الدماغية والخرف.

ويتم علاج الرجفان الأذيني بواسطة الأدوية، التي تعمل على ضبط إيقاع القلب ومنع تكون جلطات الدم مثل حاصرات بيتا والأدوية المضادة للتخثر (أدوية سيولة الدم). كما يمكن أيضاً اللجوء إلى الجراحة، على سبيل المثال لتركيب منظم ضربات القلب. headtopics.com

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