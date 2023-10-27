عدم ترك مسافة وراء %50 من حوادث مركبات الأجرة بالشارقة 2022

كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن «أجرة الشارقة» وجود 6 طرق بالإمارة تصدرت النسبة الأكبر من حوادث مركبات الأجرة، خلال العام الماضي، مقارنة مع باقي شوارع الإمارة، موضحة أن مخالفة عدم ترك مسافة بين المركبات تسببت في 50 % من إجمالي الحوادث المشار إليها.

وأوضح خالد الكندي المدير العام لأجرة الشارقة، في تصريح خاص لـ«البيان» أن الطرق الـ 6 الأخطر في حوادث مركبات الأجرة بالشارقة، خلال العام 2022، شملت كلاً من التعاون، الشرق، الملك فيصل، طريق الذيد، الوحدة، العروبة، لافتاً إلى أن أبرز أسباب الحوادث تمثلت في عدم ترك مسافة آمنة، وبلغت نسبتها 50 % من إجمالي الحوادث بتلك الشوارع.من جهة أخرى كرمت «أصول لحلول النقل» 10 من سائقي أجرة الشارقة، تشجيعاً لهم على التزامهم، وتقيدهم بالقوانين والأنظمة المرورية.

وأشار الكندي إلى إطلاق جائزة «السلامة المرورية»، التي تشمل معايير عدة، أهمها أن يقطع السائق خلال العام مسافة 100 ألف كيلومتر من دون ارتكاب أي حادث أو مخالفة أو أي شكوى قد تصدر بحقه، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد تكريم 10 سائقين أيضاً، وأن العام المقبل سيشهد التوسع في التكريم. headtopics.com

وأشار إلى أنه يتم التركيز على وسائل الوقاية من الحوادث بشكل كبير، وذلك خلال المحاضرات والورش التدريبية المكثفة، التي تمنح للسائقين بصورة دورية، بجانب بث الرسائل الصوتية لكل السائقين، والتي تفيد بضرورة التقيد باللوائح المرورية، وذلك عن طريق الأنظمة المتوافرة في مركز التحكم.

وأردف: إنه في حال وقوع السائق في مخالفة يتم استدعاؤه لمعرفة أسباب ارتكابها، ومن ثم عملية تحليل الحادث لاستخلاص النتائج، حتى يمنح السائق المخالف الإرشادات والدورات اللازمة حتى لا يكرر المخالفة.

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