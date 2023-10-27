عجمان يفرض التعادل الإيجابي على البطائح

خيم التعادل الإيجابي، 1/1 على نتيجة مباراة البطائح وعجمان، والتي جمعتهما اليوم على استاد خالد بن محمد، في افتتاح المرحلة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وكان صاحب الأرض هو البادىء بالتسجيل عن طريق مدافع عجمان، عبد الرحمن راكان، الذي سجل بالخطأ في مرماه عند إبعاده تسديدة لاعب البطائح، سيكو بابا "29"، ثم أدرك (البرتقالي) التعادل عبر مهاجمه، وليد أزارو، بعدما استفاد من خطأ دفاعي أيضا للاعب الراقي، عبدالله عبدالرحمن، الذي حاول إعادة الكرة إلى حارس مرماه ليقطعها المهاجم المغربي ويُسجل منها "45". وبتلك النتيجة يرفع البطائح رصيده إلى ثماني نقاط وعجمان إلى ثلاث نقاط.

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