عثر عليه ميتاً في «جاكوزي».. وفاة نجم أبهر متابعي «فريندز»

عثر على الممثل ماثيو بيري الذي اشتهر بتقديم دور تشاندلر بينج في مسلسل «فريندز» الشهير ميتاً في منزل بمنطقة لوس أنجلوس، حسبما أفادت مصادر إنفاذ القانون لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز».

ونقلت الصحيفة وموقع تي.إم.زد المتخصص في أخبار المشاهير عن مصادر لم تسمها في إنفاذ القانون أنه عثر على بيري ميتاً في حوض مياه ساخنة (جاكوزي). ولم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث. وولد بيري في ويليامزتاون، بماساتشوستس، في 19 أغسطس 1969، ونشأ في أوتاوا، كندا، والتحق بالمدرسة الابتدائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إذ كانت والدته، سوزان موريسون، صحفية وسكرتيرة صحفية لرئيس الوزراء بيير ترودو، والد جاستن.وأدى أدواراً صغيرة قبل أن يكون آخر الممثلين الذين اختيروا للمشاركة في مسلسل «فريندز»، إذ أبهرت شخصيته المتابعين بروح الدعابة اللاذعة لديها والموهبة الساخرة وافتقارها إلى الثقة بالنفس.

ولم يتزوج بيري في حياته، كما أنه لم يفز بأي من جوائز إيمي، جوائز التلفزيون الأميركية المرموقة، على الرغم من ترشيحه لها خمس مرات.

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