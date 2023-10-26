عبد الله بن زايد يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء؛ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة؛ ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ولانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة؛ وعمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية وسفير غير مقيم لدى الفاتيكان.

وعبد الناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند؛ وهند مانع العتيبة، سفيرة الدولة لدى فرنسا؛ والدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية؛ بالإضافة إلى نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومديري إدارات الأكاديمية. headtopics.com

وشملت أجندة الاجتماع مجموعة من المحاور الرئيسية التي ناقشت أهم إنجازات الخطة الاستراتيجية للأكاديمية للأعوام 2023 - 2026 والمشاريع التي تم إطلاقها ضمن الخطة، والتي تتضمن البرامج الأكاديمية ودورات التدريب التنفيذي وأهم المخرجات البحثية التي تساهم في تعزيز مكانة الأكاديمية كواحد من أهم الصروح التعليمية والبحثية والأكاديمية المتخصصة بالدبلوماسية على مستوى المنطقة والعالم.

كما استعرض الاجتماع مجالات تفعيل الشراكات الاستراتيجية الشاملة لدعم نمو الأكاديمية على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى أبرز إنجازات خطة التوسع الدولي، وتفعيل مذكرات التفاهم والشراكات المحلية والدولية للتعاون في مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير برامج أكاديمية يتم من خلالها تبادل الخبراء والباحثين والطلبة بين الطرفين. headtopics.com

وتقدم نيكولاي ملادينوف، بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس مجلس الأمناء، على اهتمامه ودعمه المستمر للأكاديمية وخططتها التطويرية.

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