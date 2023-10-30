عبد الله بن زايد يستقبل جيمس كليفرلي ويبحثان الشراكة بين البلدين والتطورات بالمنطقة

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، على غداء عمل في أبوظبي، اليوم جيمس كليفرلي، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.

جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين كافة. وبحث الجانبان سبل إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين بشكل مكثف ومستدام، وأكدا، في هذا الصدد، أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة.

وأشار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والعنف المتصاعد في المنطقة. كما بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي جيمس كليفرلي، مسارات التعاون والشراكة بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية. headtopics.com

وأكد سموه، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والشراكة الاستراتيجية المتنامية بينهما في العديد من القطاعات. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.

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