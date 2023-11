عبدالله بن زايد ووزير التعليم الهندي يبحثان علاقات الصداقة بين البلدين

واستعرض الجانبان مسارات التعاون الثنائي في قطاع التعليم والمبادرات التي نتجت عنها، ومنها الإعلان مؤخراً عن إنشاء فرع للمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي في أبوظبي، ليكون بذلك أول فرع للمعهد خارج الهند في العالم.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة دارمندرا برادهان، مؤكداً أن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة وشراكة استراتيجية شاملة في القطاعات كافة وهناك حرص مشترك من البلدين الصديقين وقيادتهما على تعزيزها وتنميتها بشكل مستدام. من جانبه، أكد دارمندرا برادهان على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

