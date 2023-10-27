عبدالله بن زايد يبحث ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع بالمنطقة

وبحث سموّه وباربرا ليف، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود المجتمع المدني، لحماية كافة المدنيين من تداعيات الأزمة، كما ناقشا السبل الكفيلة بتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو مستدام.

وتطرقت مباحثات الجانبين إلى المساعي الإقليمية والدولية المبذولة، لإنهاء التطرف والعنف المتصاعد والتوتر في المنطقة، وسبل تكثيف الجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد.

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عبدالله بن زايد يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ويبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ويبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقةhttps://wam.ae/ar/details/1395303214419 اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقةأبوظبي/ وام التقى سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى. اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد يبحث ووزيرة خارجية بلجيكا جهود خفض التصعيد بالمنطقةأبوظبي/ وام استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حاجة لحبيب وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا. جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد، وحماية أرواح المدنيين كافة. اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسيةترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية... اقرأ أكثر ⮕