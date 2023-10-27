عبدالله بن زايد يبحث ووزيرة خارجية بلجيكا جهود خفض التصعيد بالمنطقة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حاجة لحبيب وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد، وحماية أرواح المدنيين كافة. كما بحثا الآليات اللازمة لضمان استدامة إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين، في إطار المساعي المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجاتهم.

وتبادل سموه ووزيرة خارجية بلجيكا، وجهات النظر بشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية، وأكدا أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية المبذولة بهدف حماية المدنيين كافة، والدفع نحو انتهاج مسار التهدئة وخفض التصعيد، وتكثيف المساعي المبذولة لاستعادة أمن واستقرار المنطقة. headtopics.com

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وحاجة لحبيب، العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة. وتطرقا إلى التعاون المشترك في مجال البيئة والمناخ في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة حاجة لحبيب، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز مسارات التعاون المشترك مع بلجيكا في المجالات كافة، وذلك بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة ويدعم أهدافهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية بلجيكا ويبحثان العلاقات الثنائية وجهود خفض التصعيد بالمنطقةأبوظبي في 27 أكتوبر / وام / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي حاجة لحبيب وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في مملكة بلجيكا. جرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد، وحماية أرواح المدنيين كافة. اقرأ أكثر ⮕

عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية بلجيكا ويبحثان العلاقات الثنائية وجهود خفض التصعيد بالمنطقةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

محمد بن زايد ووزير الدفاع البريطاني يبحثان جهود خفض التصعيد العسكري في غزةاستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جرانت شابس وزير الدفاع في المملكة المتحدة الصديقة اقرأ أكثر ⮕

محمد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع البريطاني خفض التصعيد في غزةاستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جرانت شابس وزير الدفاع في المملكة المتحدة الصديقة اقرأ أكثر ⮕

رئيس الدولة يبحث مع وزير الدفاع البريطاني جهود خفض التصعيد في غزةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

محمد بن زايد ووزير الدفاع البريطاني يبحثان خفض التصعيد في غزةاستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جرانت شابس وزير الدفاع في المملكة المتحدة الصديقة اقرأ أكثر ⮕